Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Родившемуся в Московском зоопарке детенышу панды исполнился месяц. Зоологи выяснили, что это самка, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, обе панды чувствуют себя хорошо, их регулярно осматривают специалисты. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, в нем поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.



"В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детеныш подрос, у нее появилась шерсть, изменилась терморегуляция – и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает", – заявил мэр.

Собянин добавил, что сейчас вес маленькой панды составляет 1 288 граммов, а размер – 36,8 сантиметра. Зоологи заверили, продолжил мэр, что все параметры в норме.

Ранее стало известно, что проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке