В Московском зоопарке могут поселиться золотые обезьяны из Китая

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Московский зоопарк планирует приобрести в Китае несколько золотых обезьян, переговоры уже ведутся, заявила генеральный директор зоопасада Светлана Акулова.

"К нам поступило несколько предложений от зоопарков в Китае. <...> Сотрудничество идет очень активно. Нам нужны золотые обезьяны. Они в Китае ценятся практически так же, как и панды", – цитирует ее ТАСС.

Акулова отметила, что золотых обезьян еще нет в Европе, получить их очень сложно. Она надеется, что у столичного зоопарка все получится.

Директор уточнила, что китайская сторона заинтересована в экологическом и зоозащитном сотрудничестве с Московским зоопарком. Кроме того, интерес у китайской стороны вызывает белый полярный медведь.

"Сейчас они пригласили нас посмотреть на вольеры, так как у нас все достаточно жестко (по стандартам содержания. – Прим. ред.)", – подчеркнула Акулова.

7 июня в Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Их пол пока определить невозможно.

До этого жираф зоосада Самсон начал выходить в уличный вольер. Животному исполнилось уже 30 лет, что по человеческим меркам примерно равняется столетнему возрасту.

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