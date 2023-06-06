Два детеныша кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке, сообщается в телеглам-канале зоосада.

Пол появившихся на свет животных сотрудники смогут определить позже.

"Большую часть времени они еще проводят на спинах матерей. Такой период длится в среднем 5–7 месяцев. <...> Сейчас детеныши питаются молоком матери, однако уже понемногу пробуют взрослую пищу и активно исследуют мир", – говорится в сообщении.

Маленькие лемуры учатся общаться с другими членами группы, однако при появлении опасности бегут обратно к матери. Остальные животные продолжают держать детенышей в зоне видимости, рассказали в зоопарке. Кошачьи лемуры имеют разнообразный пищевой рацион, в который входят овощи, фрукты, яйца, отварное мясо, насекомые, орехи и многое другое.

Ранее сообщалось, что старейший жираф Московского зоопарка Самсон начал выходить в уличный вольер. Животному исполнилось уже 30 лет, что по человеческим меркам примерно равняется столетнему возрасту.

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