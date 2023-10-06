Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Детеныш панды, который появился на свет в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни. Об этом заявила в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Наша панда-малышка открыла глазки. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", – сообщила она.

Акулова также рассказала, что по результатам нового осмотра детеныш панды весит уже 2 килограмма 134 грамма.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных.

Позднее стало известно, что родившаяся панда – самка.

Детеныш панды набрал почти 2 килограмма в Московском зоопарке