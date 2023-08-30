Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Это стало уникальным и редким событием, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, рождение детеныша является результатом работы российских и китайских специалистов.

"Панды – национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2 600 особей, из которых около 1 900 живут в дикой природе", – отметил мэр.

Градоначальник уточнил, что передача животных в другое государство является знаком доверия.

Он напомнил, что панды Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году, их передали в честь 70-летия установления дипотношений между странами. К их приезду обновили вольерный комплекс, сотрудники зоопарка прошли стажировку в китайском питомнике панд для получения навыков по уходу и содержанию животных.

Весной 2023 года панд познакомили друг с другом, а для контроля процесса в Москву прибыл эксперт из Китая.

"Рождение детенышей – знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества", – резюмировал Собянин.

У панд родился детеныш весом около 150 граммов. При этом его пол пока неизвестен. Обычно первое рождение детеныша происходит у панд в возрасте 8–10 лет, а Жуи и Диндин же лишь 7 и 6 лет соответственно. Кроме того, Диндин сразу приняла детеныша, хотя такое происходит не всегда – иногда панда может отказаться от потомства.

19 июля стало известно, что панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных. Перед встречей их решили познакомить через решетку. Зоологи поняли, что панды заинтересованы и не проявляют агрессии. После этого Жуи впустили в вольер к Диндин.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке