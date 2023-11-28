Щенка с пятью лапами спасли в Омске

Фото: vk.com/БУ г.Омска "Муниципальный приют для животных"

Сотрудники омского муниципального приюта для животных нашли щенка с пятью лапами во время очередного отлова собак, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Специалисты по отлову приехали по одной из заявок и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться. Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок – инвалид", – говорится в сообщении.

Ловцы догнали собаку и при ближайшем рассмотрении заметили, что у нее аномалия развития передней лапы. В приюте щенку дали кличку Снежок. Ему планируют найти хозяев, однако сначала собака пройдет медобследование. Пятую лапу ему, вероятно, придется ампутировать.

В приюте отметили, что добавочная конечность у собаки – это врожденный порок развития. Он начинается в области локтевого сустава. Щенку сделают рентген и увидят, нет ли противопоказаний к ампутации. Сейчас сотрудники приюта ищут волонтера на автомобиле или сопровождающего, чтобы свозить собаку в клинику.

Ранее стало известно, что в стране намерены создать должность уполномоченного по вопросам животных. Как уточнил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев, эта должность может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов.

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