В Госдуме приняли закон о штрафах до 200 тыс рублей за укусы домашних животных

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Госдума приняла закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей – за укусы животных, сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно закону, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных вводится штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.

Кроме того, штрафы введут за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан он составляет до 15 тысяч, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридически – до 100 тысяч рублей.

Закон также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований при обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – до 30 тысяч. Также штраф назначается за ненадлежащее обращение с бездомными животными: 5 тысяч рублей для граждан, 15 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч – юрлицам.

Вместе с тем аналогичные штрафы налагаются за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии, а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

Размер штрафа в таких случаях может варьироваться в зависимости от нарушения от 15 тысяч рублей для граждан до 200 тысяч для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила инициативу, предполагающую предоставлять российским регионам право на самостоятельное определение порядка обращения с бездомными животными, в том числе и принятие решения по их усыплению.

До этого в кабмине аргументировали подобный проект неблагоприятной обстановкой с бездомными животными.

Впоследствии в Альянсе защитников животных заявили, что законопроект является опасным, поскольку это значительно развяжет руки губернаторам.