Глава СПЧ считает, что наказание за нападение собак на людей должно быть жестче

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что действующее сейчас наказание за нападение собак на людей слишком мягкое. Он выступил с подобным заявлением на круглом столе 3 мая, где обсуждалась тема ответственного обращения с животными.

"Нападение собаки на человека, которое повлекло тяжкий вред здоровью, максимальное наказание – арест до 6 месяцев. Статья за жестокое обращение с животным – это другая статья, предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Я не против, что за жестокое обращение с животными до 3 лет, но почему за жестокое обращение с человеком до 6 месяцев?" – передает его слова ТАСС.

Также он отметил, что штраф за загрязнение собакой мест общественного пользования – 2 тысячи рублей, а за нападение на человека, если тяжкого вреда здоровью последнего нет, 5 тысяч рублей. По мнению Фадеева, ситуацию необходимо изменить.

До этого в Совете Федерации поддержали предложение усыплять бродячих животных. Заявил об этом член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Прибегать к процедуре будут, если животное проявляет агрессию.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, почему в некоторые заведения нельзя прийти с животными. Дело в том, что собственник помещения может сам вводить необходимые ограничения на посещение точек общественного питания или магазинов.

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