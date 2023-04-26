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08:09

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, какие правила регулируют посещение кафе с животными

Фото: 123RF/zaitceva

В настоящее время в России отсутствует единый федеральный закон, который мог бы регулировать вопрос посещения кафе и ресторанов с домашними животными. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Санитарное законодательство устанавливает запрет только на содержание животных на предприятиях торговли и предприятиях общественного питания", – сообщили в ведомстве.

Однако устанавливать запрет на посещение кафе с животными могут подзаконные акты и региональное законодательство. Помимо этого, пояснили в Роспотребнадзоре, собственник имеет право самостоятельно вводить ограничения на посещение точек общественного питания или магазинов с животными.

До этого в Москве открылся круглосуточный стационар для животных. Учреждение создали для наблюдения за домашними животными во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Пять отделений стационара рассчитаны более чем на 40 питомцев.

"The City": столичные кафе с животными

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