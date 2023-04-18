Круглосуточный стационар для питомцев заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглосуточный стационар заработал на базе Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-Восточного административных округов. Здесь расположили пять отделений, рассчитанных на более чем 40 питомцев, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам председателя комитета ветеринарии столицы Алексея Сауткина, для организации работы стационара специалисты учли множество деталей, чтобы нахождение домашних животных в нем было максимально комфортным.

"Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надежных руках и получат все необходимое для скорейшего выздоровления", – заверил Сауткин.

Учреждение создали для наблюдения за домашними животными во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Здесь начнут оказывать экстренную помощь и лечить недуги самой разной направленности, в том числе те, которые требуют длительной терапии. Теперь любимцы смогут находиться под постоянным наблюдением ветеринаров до полного выздоровления.

Кроме того, в стационаре представлено самое современное оборудование: инфузоматы для точной дозировки капельных инъекций, оксигенаторы для кислородных камер и мониторы для контроля за жизненными показателями.

Два отделения построили для размещения собак, одно из которых нужно для лечения респираторных заболеваний. Такие же условия создали и для кошек. Для их лечения выделили два отделения. Одно из них представляет собой изолятор для пациентов с проблемами дыхательной системы.

Кроме кошек и собак стационар предназначен для грызунов, рептилий, птиц и других мелких домашних и экзотических животных. Для таких питомцев организовали отдельное отделение с системой индивидуальных боксов и модульных секций. В общей сложности в столице создали 26 государственных ветеринарных клиник.

Ранее сообщалось, что акция по комплексной вакцинации собак в государственных ветклиниках Москвы продлится до 10 мая. Услуга будет стоить 1 тысячу рублей. При этом можно получить скидку в размере от 15%, если записаться на прием к ветеринару заранее.

В Подмосковье проснулись клещи

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!