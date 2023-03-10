Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы, которая существует уже 90 лет.

"В 26 государственных клиниках для питомцев доступны практически все современные виды обследований: УЗИ, ЭКГ, КТ – всего больше 180 услуг", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что в государственных ветеринарных клиниках работают врачи, которые специализируются на отдельных системах и органах, кроме того, на лечении экзотических питомцев. Отдельное внимание уделяется подготовке и повышению квалификации врачей-ветеринаров.



В госветклиниках существует автоматизированная система ВетАС, которая содержит данные о каждом посещении врачей, а также назначения и результаты анализов. В системе создана удобная функция напоминания о плановых прививках.



По словам Собянина, за прошедшие 5 лет в столице было проведено более 2,5 миллиона прививок. Благодаря масштабной кампании по вакцинации животных за указанный период уменьшись случаи заболевания бешенством в шесть раз. Одной из главных задач столичной госветслужбы является профилактика заразный заболеваний, включая общие болезни животного и человека. За последние 5 лет эксперты провели более 600 тысяч исследований биоматериалов.

Начиная с 2011 года в столице работает выездная ветпомощь. Специалисты приезжают домой к пациентам на автомобилях. Только за последний год служба сделала 3 300 выездов.



Также госветслужба оценивает безопасность продукции на столичных рынках и ярмарках. За нормами следят более 50 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, на ярмарках выходного дня работают передвижные лаборатории.



"Будем и дальше развивать ветеринарную службу, внедрять новые технологии и улучшать качество предоставляемых услуг", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Москве откроют почти две тысячи специальных пунктов вакцинации животных от бешенства.

Вакцинировать свое животное можно на бесплатной основе. Специальные места есть по всему городу, а в теплое время года часть из них открывается рядом с площадками для выгула.

Записываться в пункты не нужно, необходимо лишь проверить график работы. Еще вакцинировать питомца можно в любой из 26 госветклиник.

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