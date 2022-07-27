В Москве выбрали лучшего специалиста государственной ветеринарной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ветсанэксперт станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Максим Крюков стал победителем конкурса "Московские мастера" среди специалистов государственной ветеринарной службы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Ветеринарные врачи принимают участие в конкурсе 22-й раз, сохраняя при этом живой интерес. Это говорит об их искренней увлеченности своим любимым делом. И я очень рад, что именно такие люди работают в столичной госветслужбе", – сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
Отмечается, что в полуфинал конкурса вышли 25 специалистов, а финалистами стали трое из них. На последнем этапе им предстояло продемонстрировать свои знания в формате передачи "Своя игра". Максим Крюков дал больше всего правильных ответов.
Особо были отмечены и несколько других конкурсантов. Например, занявшая второе место Елена Королева, ветврач станции по борьбе с болезнями животных СВАО, получила приз "За преданность выбранной профессии". Также отдельный конкурс прошел среди студентов: победительницами стали ученицы Ветеринарной академии имени Скрябина Камиля Кичемасова и Елена Орлова.
Ранее сообщалось, что в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы" вышли 36 проектов. Их отобрали более чем из 1 000 заявок. Авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
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