В Москве выбрали лучшего специалиста государственной ветеринарной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветсанэксперт станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Максим Крюков стал победителем конкурса "Московские мастера" среди специалистов государственной ветеринарной службы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ветеринарные врачи принимают участие в конкурсе 22-й раз, сохраняя при этом живой интерес. Это говорит об их искренней увлеченности своим любимым делом. И я очень рад, что именно такие люди работают в столичной госветслужбе", – сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Отмечается, что в полуфинал конкурса вышли 25 специалистов, а финалистами стали трое из них. На последнем этапе им предстояло продемонстрировать свои знания в формате передачи "Своя игра". Максим Крюков дал больше всего правильных ответов.

Особо были отмечены и несколько других конкурсантов. Например, занявшая второе место Елена Королева, ветврач станции по борьбе с болезнями животных СВАО, получила приз "За преданность выбранной профессии". Также отдельный конкурс прошел среди студентов: победительницами стали ученицы Ветеринарной академии имени Скрябина Камиля Кичемасова и Елена Орлова.

Ранее сообщалось, что в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы" вышли 36 проектов. Их отобрали более чем из 1 000 заявок. Авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

