Победительница "Мисс России – 2022" рассказала о закулисье конкурса

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, помимо короны и титула, получила денежный приз размером в миллион рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Часть выигранных на конкурсе средств она отдала на благотворительность. Оставшиеся же средства девушка решила потратить на родителей. Благодаря победе в национальном конкурсе Линникова получила право участвовать в конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Девушка родилась и выросла в Оренбурге, а сейчас живет и учится в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что пришла в моделинг в 16 лет.

"Меня нашел мой модельный агент – так получилось, что меня заметили из толпы и сказали, что у меня есть будущее в профессии моделинга. Правда не в России, но за границей. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по всей Азии. Это были Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее", – поведала Линникова.

Девушка отметила, что победа в конкурсе "Мисс Россия" принесла ей дополнительную уверенность, что она состоялась как модель и человек. Жюри конкурса отметили эрудицию, красоту и харизму участницы. Девушка придерживается здорового образа жизни, занимается спортом и правильно питается.

Линникова поведала, что ничего не переделывала в своей внешности. Вместе с тем она отметила, что нейтрально относится к различным вмешательствам.

"Все, что касается пластических операций, – это дело каждого, каждому решать, как ему выглядеть", – сказала Линникова.

Ранее сообщалось, что китайские актер, участник группы X-nine Сяо Чжань стал самым красивым мужчиной в мире в 2022 году. 30-летний Сяо Чжань получил около 2,2 миллиона голосов за пять месяцев опроса. За китайского актера проголосовали жители 189 стран. В общей сложности в опросе приняли участие 4 миллиона человек.

