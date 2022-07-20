Фото: Christoph Soeder/AP/ТАСС

Голливудский актер Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Быстрее пули" в юбке, оголив ноги. Актер дополнил образ розовой рубашкой, коричневым пиджаком и сапогами в армейском стиле.

Наряд Питта собрал множество комментариев в социальных сетях. Высказывания пользователей оказались противоречивыми.

"Какие ноги скрывал!", "Он нарядился в костюм Анджелины Джоли", "Что он хочет этим сказать?" – написали пользователи.

Ранее Питт заявил, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица. Артист добавил, что ему никто не верит, но он испытывает трудности и не может распознать знакомых и друзей на различных мероприятиях. В связи с этим Питт опасается, что близкие посчитают его эгоистичным и высокомерным.

