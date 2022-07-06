Брэд Питт заявил, что страдает неизлечимой болезнью

Фото: depositphotos/DenisMakarenko

Американский актер Брэд Питт заявил, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица. Об этом сообщает DailyMail.

Артист добавил, что ему никто не верит, но он испытывает трудности и не может распознать знакомых и друзей на различных мероприятиях. В связи с этим Питт опасается, что близкие посчитают его эгоистичным и высокомерным.

Впервые о болезни актер заговорил в 2013 году, но врачи до сих пор ее официально не подтвердили.

Ранее стало известно, что продюсерская компания Брэда Питта Plan B приступила к работе над сиквелом фильма "Битлджус". Проект находится на ранней стадии разработки. Известно, что картина станет продолжением комедии Тима Бертона, которая была представлена в 1988 году.

