Бритни Спирс после объявления о помолвке удалила аккаунт в Instagram

Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram после сообщения о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари.

При открытии страницы артистки в социальной сети появляется сообщение "К сожалению, эта страница не доступна". Как уточняет издание The Independent, у Бритни Спирс было порядка 34 миллионов подписчиков.

Также отмечается, что в своем последнем опубликованном посте она в очередной раз рассказывала о борьбе против опекунства со стороны отца.

О помолвке с 27-летним фитнес-тренером Асгари 39-летняя звезда сообщила в Instagram 13 сентября. Она опубликовала пост с кольцом на безымянном пальце.

Пара знакома около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа Бритни Спирс Slumber Party. Однако со свадьбой влюбленным придется подождать из-то того, что певица пока еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса.

Как сообщалось ранее, он уже согласился на отказ от опекунства, однако требует выплатить ему около двух миллионов долларов в качестве отступных. Защита артистки расценивает это как попытку вымогательства.