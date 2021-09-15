Бритни Спирс после объявления о помолвке удалила аккаунт в Instagram

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Фото: instagram.com/britneyspears
Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram после сообщения о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари.
При открытии страницы артистки в социальной сети появляется сообщение "К сожалению, эта страница не доступна". Как уточняет издание The Independent, у Бритни Спирс было порядка 34 миллионов подписчиков.
Также отмечается, что в своем последнем опубликованном посте она в очередной раз рассказывала о борьбе против опекунства со стороны отца.
О помолвке с 27-летним фитнес-тренером Асгари 39-летняя звезда сообщила в Instagram 13 сентября. Она опубликовала пост с кольцом на безымянном пальце.
Пара знакома около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа Бритни Спирс Slumber Party. Однако со свадьбой влюбленным придется подождать из-то того, что певица пока еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса.
Как сообщалось ранее, он уже согласился на отказ от опекунства, однако требует выплатить ему около двух миллионов долларов в качестве отступных. Защита артистки расценивает это как попытку вымогательства.
Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером
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