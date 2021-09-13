Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари

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Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером
Американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об этом 39-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram.
Спирс опубликовала пост с кольцом на безымянном пальце, добавив, что она не может поверить в произошедшее.
Пара знакома около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа Бритни Спирс Slumber Party.
Однако со свадьбой влюбленным придется подождать – певица пока еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса.
Как стало известно ранее, отец исполнительницы, который ранее согласился на отказ от опекунства над дочерью, требует выплатить ему около двух миллионов долларов в качестве отступных. Защита артистки расценивает это как попытку вымогательства.
О своем согласии отказаться от опекунства над дочерью отец Бритни Спирс заявил в середине августа. Под опекой артистка находится с 2008 года, это не дает ей возможности самостоятельно распоряжаться имуществом.
Ранее сообщалось, что Джеймса Спирса заподозрили в краже миллионов долларов у дочери. В связи с этим адвокат потребовал, чтобы суд вместо отца певицы назначил в качестве управляющего ее финансами юриста Джейсона Рубина.
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над ней
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