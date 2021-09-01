Отец Бритни Спирс требует от нее 2 млн долларов за отказ от опеки – СМИ

Фото: instagram.com/britneyspears
Отец американской певицы Бритни Спирс, который ранее согласился на отказ от опекунства над дочерью, требует выплатить ему около двух миллионов долларов в качестве отступных. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал TMZ.
Защита артистки расценивает это как попытку вымогательства и считает, что таким образом Джеймс Спирс рассчитывает погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией Tri Star, с которой ранее сотрудничала певица.
"Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. <...> Он не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа", – сказал адвокат певицы Мэтью Розенгарт.
О своем согласии отказаться от опекунства над дочерью отец Бритни Спирс заявил в середине августа. Под опекой артистка находится с 2008 года, это не дает ей возможности самостоятельно распоряжаться имуществом.
Ранее сообщалось, что Джеймса Спирса заподозрили в краже миллионов долларов у дочери. В связи с этим адвокат потребовал, чтобы суд вместо отца певицы назначил в качестве управляющего ее финансами юриста Джейсона Рубина.
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