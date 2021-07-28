Отца Бритни Спирс заподозрили в краже миллионов долларов

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Адвокат Бритни Спирс потребовал, чтобы суд вместо отца певицы назначил в качестве управляющего ее финансами юриста Джейсона Рубина. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом, по словам близкого к делу источника, Рубин должен будет заняться не только деньгами артистки, но и расследовать, на что они тратились, в частности ее отцом.

"Она зарабатывала миллионы долларов, которые ее адвокату кажутся неучтенными, Бритни не знает, куда они делись", – объяснил инсайдер.

Он объяснил, что опекун не может пользоваться средствами опекаемого по своему усмотрению, для этого существуют определенные правила: если юрист выяснит, что деньги действительно были украден, то он должен будет найти ответственного за это, которому в таком случае грозит уголовное дело.

23 июня 39-летняя певица в режиме онлайн выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней. Спирс раскритиковала отношение своей семьи и заявила, что она травмирована и несчастна.

Позже суд отклонил запрос артистки. Согласно принятому решению, Спирс якобы еще не способна эффективно справляться с финансовыми средствами и противостоять неуместному влиянию.

Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц как в США, так и в мире. После выпуска первых двух пластинок (1999–2000 годы) Бритни была признана самой продаваемой певицей десятилетия США, а также стала 12-й среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.

Тем не менее после развода с Кевином Федерлайном, с которым они были женаты с 2004 по 2007 год, и из-за употребления алкоголя и наркотиков психическое здоровье певицы пошатнулось. А уже в 2008-м отец по решению суда получил над ней опекунство.

