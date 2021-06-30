"Чудо-женщина" Галь Гадот стала мамой в третий раз

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Исполнительница роли Чудо-женщины израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Девочка стала третьей в семье актрисы и бизнесмена Ярона Версано – пара уже воспитывает девятилетнюю Альму и четырехлетнюю Майю. Новорожденную малышку назвали Даниэллой.

"Мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Я очень благодарна, счастлива и немного устала", – призналась Гадот.

Актрису поспешили поздравить с рождением дочери поклонники, они написали множество теплых комментариев в Instagram.

"Добро пожаловать, малышка Даниэлла!" – говорится в одном из сообщений.

Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух ждут ребенка. Пара поженилась в декабре 2020 года. О пополнении в семье рассказал сам спортсмен.