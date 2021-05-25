Линдси Лохан решила вернуться в кино

Фото: ТАСС/Andreas HÃƒÂ¼Bner/Zuma
Голливудская актриса Линдси Лохан вернется на экраны после длительного творческого перерыва. Об этом сообщает Variety.
Сообщается, что 34-летняя Лохан снимется в новой рождественской комедии от Netflix. У проекта пока нет названия, но известно, что актриса исполнит роль избалованной героини, потерявшей память во время катания на лыжах перед Рождеством. По сюжету, она окажется на попечении своей не по годам развитой дочери и красивого "синего воротничка".
Съемки фильма стартуют в ноябре. Режиссером и сценаристом картины станет Джейн Дамиан, известная по работе над лентами "Нервы на пределе", "Рождественский вальс" и "Нью-Йоркская Академия современного танца".
Перерыв в актерской карьере Лохан начался с 2010-х годов, когда она покинула США, переехав в Европу и Дубай. Известность Лохан принесли роли в картинах "Поцелуй на удачу", "Дрянные девчонки" и "Чумовая пятница".
Ранее стало известно, что американский актер Тэйлор Лотнер, исполнивший роль Джейкоба в саге "Сумерки", впервые за пять лет снимется в кино. Актер, в последний раз сыгравший в фильме "Оседлать волну" 2016 года, примет участие в съемках спортивной драмы под названием Home Team от Netflix. Съемки проекта уже стартовали.
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