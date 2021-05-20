Звезда "Сумерек" получил роль впервые за пять лет

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Американский актер Тэйлор Лотнер, исполнивший роль Джейкоба в саге "Сумерки", впервые за пять лет снимется в кино. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер, в последний раз сыгравший в фильме "Оседлать волну" 2016 года, примет участие в съемках спортивной драмы под названием Home Team от Netflix. Съемки проекта уже стартовали.

По сюжету картины, главный герой получает дисквалификацию спустя два года после победы в Суперкубке по футболу и возвращается в родной город. В команде, которую он начинает тренировать, играет его сын.

Ранее сообщалось, что сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Планируется, что главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.