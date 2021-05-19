Шляпу Индианы Джонса выставили на торги за 250 тыс долларов

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Paramount Pictures

В Голливуде выставили на торги шляпу Индианы Джонса, героя приключенческих фильмов, которого сыграл актер Харрисон Форд. Головной убор, появлявшийся в картине "Индиана Джонс и Храм судьбы", могут продать за 250 тысяч долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Prop Store.

Кроме того, с молотка уйдет волшебная палочка и очки Гарри Поттера, стоимость которых оценили в 30–50 тысяч долларов. Их можно было заметить в обоих частях "Гарри Поттера и Даров Смерти". Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд Lumos, основанный Джоан Роулинг.

Еще один лот – дроид из картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

"Коллекционные предметы, выставленные на торги, охватывают последние 60 лет кино- и телеиндустрии", – рассказал исполнительный директор аукционного дома Брэндон Эллинджер.

В сумме на аукционе, который пройдет с 29 июня по 1 июля, планируют продать больше 1 200 единиц реквизита, использованного в съемках знаменитых фильмов и сериалов.

Ранее в Мюнхенской галерее на торги выставили молот Тора из финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маску Бэтмена и руку Железного человека. Самым дорогим лотом оказался шлем штурмовика из франшизы "Звездные войны", стоимость которого оценили в 90–120 тысяч евро.

