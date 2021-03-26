Молот Тора и палочку Гарри Поттера выставили на торги

09:25
Фото: ТАСС/Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance
В Мюнхенской галерее выставили на торги реквизит из известных блокбастеров. Так, на аукционе оказались молот Тора, который использовали на съемках финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маска Бэтмена и рука Железного человека, сообщает "Мир 24".
Уточняется, что самым дорогим лотом оказался шлем штурмовика из "Звездных войн" – его оценили примерно в 90–120 тысяч евро. Наибольший интерес покупателей, по словам организаторов, должны вызвать бузинная палочка из Гарри Поттера, которая снималась в двух частях фильма "Дары смерти".
"Палочка была создана самой смертью, потом принадлежала Альбусу Дамблдору, потом Волан-де-Морту и в итоге досталась самому Гарри", – отметил историк аукционного дома Кристиан Торрес Нието.
Аукцион начнется в пятницу, 26 марта. Заявки на торги подали свыше тысячи человек.
Ранее сообщалось, что резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за 162 тысячи фунтов. Эта сумма равна 221 842 долларам. Миллиардер заполнил анкету от руки в 1973 году. Предположительно, он сделал это после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон.
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