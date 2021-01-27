Куклу в виде сенатора Сандерса купили за полтора миллиона рублей

27 января, 23:00
Фото: instagram.com/tobeytimecrochet
Вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса купили на аукционе за 20,3 тысячи долларов. Об этом сообщает Newsweek.
Политик из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена стал героем мемов в соцсетях. Его поза на церемонии рассмешила пользователей по всему миру.
Американка Тоби Кинг выставила на аукцион eBay связанную крючком куклу, изображающую сенатора, и заявила, что вырученные от продажи средства отдаст на благотворительность в организацию Meals on Wheels.
В результате неизвестный человек купил игрушку у 46-летней жительницы Техаса за 20,3 тысячи долларов.
"Этот парень собрал 20,3 тысячи долларов для Meals on Wheels! Победитель желает остаться анонимным, этот человек украл мое сердце! Спасибо всем, кто репостил, комментировал и ставил лайки моей кукле Берни. Вы помогли привлечь внимание к аукциону, который поможет множеству людей!" – прокомментировала ситуацию Кинг.
Ранее в США выпустили мерч с изображением сенатора Сандерса. Дизайнеры разместили на толстовке кадр, снятый во время инаугурации Байдена.
На нем Сандерс скромно сидит в сторонке и греет руки в огромных варежках, хотя в день инаугурации на улице было 5 градусов тепла.
Картина дня: Берни Сандерс оделся на инаугурацию так, будто она проходит в Москве
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