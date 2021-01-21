Байден рассказал об оставленном Трампом письме

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Президент США Джозеф Байден сообщил об оставленном ему письме от предыдущего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Байден назвал письмо от Трампа великодушным.

"Оно (письмо. – Прим. ред.) личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним (с Трампом. – Прим. ред.)", – заявил Байден.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп покинул Белый дом до начала инаугурации. Ранее он заявлял, что не планирует посещать мероприятие.