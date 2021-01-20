Байден анонсировал "новый день в Америке"

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Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что в стране наступил "новый день". Соответствующую запись политик сделал в своем Twitter-аккаунте.

Сообщение Байден опубликовал после того, как президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вылетели во Флориду бортом номер один. По некоторым данным, пара останется жить в местной резиденции Трампа.

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в среду, 20 января. Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии.

Покидая Белый дом, Трамп заявил, что планирует вернуться к работе в том или ином виде. Он также пожелал успеха администрации Байдена.

