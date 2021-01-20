Пушков назвал главную ошибку Трампа во время президентских выборов

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп сделал ошибку, рассчитывая одержать чистую победу на президентских выборах, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он сделал ставку на голоса, и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без", – отметил Пушков.

По его мнению, протесты сторонников Трампа у Капитолия, прошедшие 6 января, уже не могли переломить ход событий.

"Единственное, что произошло, – с нее (американской демократии. – Прим. ред.) спали некогда прикрывавшие ее белые одежды, а затем, в течение нескольких дней, она вдруг стала неотличимой от диктатуры", – подчеркнул сенатор.

6 января Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие. По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли пять человек.