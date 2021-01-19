В Кремле прокомментировали штурм Капитолия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение о штурме Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в штатах есть проблемы с реализацией демократических инструментов и волеизъявления граждан. Данные показатели, по мнению представителя Кремля, дестабилизировали текущую ситуацию в стране.

"Мы можем просто констатировать наличие этих проблем. Мы воздержимся от оценок", – добавил пресс-секретарь.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться. После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, его инаугурация запланирована на 20 января.