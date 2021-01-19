Трамп записал прощальное обращение на посту президента США – СМИ

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Действующий президент США Дональд Трамп записал видео с прощальной речью на посту главы Белого дома, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ожидается, что видео будет опубликовано во вторник. По данным американских телеканалов, Трамп в обращении рассказал о своих достижениях на посту президента и упомянул новую администрацию избранного президента Джозефа Байдена.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться. После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, его инаугурация запланирована на 20 января.

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.

