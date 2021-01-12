Россия получила приглашение от США на инаугурацию Байдена

Фото: ТАСС/Biden Transition TV via CNP/MediaPunch via
Соединенные Штаты направили России приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщили в посольстве РФ.
Как отмечает ТАСС, церемония инаугурации должна состояться в Вашингтоне 20 января.
"Планируется, что посол (России в США Анатолий Антонов. – Прим. ред.) примет участие (в церемонии. – Прим. ред.)", – рассказали в российском дипведомстве.
Организаторы инаугурации ранее утверждали, что церемония состоится в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования из-за пандемии COVID-19. Было также решено не проводить традиционный парад.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне. По заявлению главы государства, ограничения помогут обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Байдена.
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Байден уклонился от ответа, поддерживает ли он импичмент Трампа
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