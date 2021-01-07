Число жертв протестов у конгресса США возросло до 4

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Фото: AP/TASS/John Minchillo
Четыре человека погибли в ходе протестов у конгресса США в Вашингтоне. Такую информацию подтвердил глава полиции города Роберт Конти. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине. Она скончалась в районной больнице.
"Сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека", – подтвердил Конти.
Он отметил, что среди погибших – одна женщина и двое мужчин.
"(С ними. – Прим. Ред.) произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", – заявил глава столичной полиции.
Конти добавил, что в ходе протестов в Вашингтоне полиция задержала более 50 человек. Некоторые из задержанных имели при себе незаконное оружие.
Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
Действующий президент в сложившейся ситуации принял решение направить военнослужащих Национальной гвардии к зданию американского конгресса. Об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Кроме того, из-за протестов мэр Вашингтона объявила в городе комендантский час. Он начал действовать с 18:00 по местному времени (02:00 7 января по московскому времени).
Позднее власти города Вашингтон приняли решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации еще на 15 дней. Таким образом, режим ЧС будет действовать в столице США до 21 января.
Сторонники Трампа предприняли попытку попасть в Капитолий
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