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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
Скончалась женщина, раненная при стрельбе в конгрессе США. Данный факт подтвердил представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек.
Как передает телеканал CNN, женщина скончалась в районной больнице.
"Взрослая женщина, раненная в Капитолии, была объявлена (мертвой. – Прим. ред.)", – сказал Стернбек в эфире телеканала.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе стрельбы в здании конгресса США женщина получила ранение в грудь. В эфире транслировались кадры, как пострадавшую вывозят из здания к машине медиков.
Позднее появились кадры, на которых слышен выстрел, после которого раненную женщину укладывают на пол.
После случившегося полиция подтвердила ранение одного человека при стрельбе в конгрессе США. По факту инцидента было начато расследование.
Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В свою очередь, действующий президент страны Трамп призывал граждан воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.
Сторонники Трампа предприняли попытку попасть в Капитолий
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