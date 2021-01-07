Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Скончалась женщина, раненная при стрельбе в конгрессе США. Данный факт подтвердил представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек.

Как передает телеканал CNN, женщина скончалась в районной больнице.

"Взрослая женщина, раненная в Капитолии, была объявлена (мертвой. – Прим. ред.)", – сказал Стернбек в эфире телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе стрельбы в здании конгресса США женщина получила ранение в грудь. В эфире транслировались кадры, как пострадавшую вывозят из здания к машине медиков.

Позднее появились кадры, на которых слышен выстрел, после которого раненную женщину укладывают на пол.

После случившегося полиция подтвердила ранение одного человека при стрельбе в конгрессе США. По факту инцидента было начато расследование.

Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В свою очередь, действующий президент страны Трамп призывал граждан воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.