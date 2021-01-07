Полиция подтвердила ранение одного человека при стрельбе в конгрессе США

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Правоохранительные органы США подтвердили ранение одного человека при стрельбе в конгрессе. Об этом сообщил глава полиции Вашингтона Роберт Конти.

"Могу подтвердить, что один гражданский, как сообщили, получил огнестрельное ранение внутри Капитолия", – передает РИА Новости слова Конти.

Глава полиции подчеркнул, что по факту случившегося начато расследование. При этом он отказался раскрывать детали инцидента.

"Департамент полиции столицы возглавит это расследование", – заключил Конти.

Ранее в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и оружие. По сообщениям СМИ, в результате стрельбыпострадали несколько человек.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп приказал направить к зданию американского Конгресса военнослужащих Национальной гвардии. Глава государства попросил граждан воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.