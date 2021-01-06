Трамп отказался признать поражение на президентских выборах

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах, которые состоялись в ноябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", – заявил политик на митинге в Вашингтоне.

По словам Трампа, он намерен продемонстрировать доказательства того, что победил в ходе всенародного голосования. Своей целью президент назвал возможность не дать демократам "украсть" выборы.

3 ноября прошлого года в США состоялись выборы 46-го президента. Как сообщали СМИ, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену удалось набрать нужное количество голосов выборщиков для победы, с чем не согласен Трамп. Пока еще действующий президент пообещал конкуренту "адскую битву" за пост.

