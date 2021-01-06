Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06 января, 20:51

Трамп отказался признать поражение на президентских выборах

за рубежом политика

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах, которые состоялись в ноябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", – заявил политик на митинге в Вашингтоне.

По словам Трампа, он намерен продемонстрировать доказательства того, что победил в ходе всенародного голосования. Своей целью президент назвал возможность не дать демократам "украсть" выборы.

3 ноября прошлого года в США состоялись выборы 46-го президента. Как сообщали СМИ, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену удалось набрать нужное количество голосов выборщиков для победы, с чем не согласен Трамп. Пока еще действующий президент пообещал конкуренту "адскую битву" за пост.

Трамп заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать