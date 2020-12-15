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Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

"Вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис я получил 306 голосов выборщиков. Это столько же, сколько Дональд Трамп и Майк Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой. По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу", – приводит слова Байдена ТАСС.

Политик назвал явку избирателей самой большой в истории. По его словам, в начале пандемии многие не могли предположить, что жители США будут активно голосовать, уточнив, что эти опасения оказались необоснованными.

Ранее сообщалось, что голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где действующий президент Дональд Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Уточняется, что голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего президента уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.

