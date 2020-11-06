Трамп заявил о своей победе на выборах "по законным голосам"

06:35
Фото: TASS/EPA/CHRIS KLEPONIS
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах главы государства, если считать только законные голоса.
"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас", – цитирует Трампа ТАСС.
На пресс-конференции в Белом доме он также выразил мнение, что одержал убедительную победу во многих критически важных штатах.
Кроме того, Трамп обвинил Демпартию США и лояльные демократам СМИ во вмешательстве в выборы посредством мошеннических опросов.
"Эти действительно лживые опросы были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества Байдена", – сказал республиканец.
Он заключил, что не позволит, чтобы его победа была украдена коррупцией и фальсификациями. Трамп также выразил уверенность в том, что в итоге выиграет выборы.
Явка на выборах в США стала самой высокой за 120 лет
Штаб Трампа ранее подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени, так как они были доставлены на участки после закрытия.
При этом представители Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб намерен запросить пересчет голосов в Висконсине.
В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 71 миллиона.
Предварительно у Байдена 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа – 214. Для победы необходимо 270 голосов.
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