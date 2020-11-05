Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории

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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны.

Как сообщfает AP, политик побил рекорд Барака Обамы, который в 2008 году получил практически 69,5 миллиона голосов (52,93 процента).

По данным Fox News, за Байдена уже проголосовал почти 71 миллион человек, тогда как за Дональда Трампа – почти 68 миллионов.

Предварительно у представителя демократов – 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства — 214. Для победы необходимо 270 голосов.

В ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) Байден выразил уверенность, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков.

"После долгой ночи подсчетов становится ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов", – отметил Байден.

Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.

Явка на выборах достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По подсчетам телекомпании NBC, она составит порядка 160 миллионов человек.