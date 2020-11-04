Трамп считает странными результаты Байдена в колеблющихся штатах

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Переход лидерства к Джо Байдену в ряде штатов, контролируемых демократами, прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он назвал такие результаты "очень странными", пишет РИА Новости.

"Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно", – написал он.

Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.

Выборы президента Америки состоялись 3 ноября. По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена – 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213.

Ранее в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также отметили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.

Также сообщалось, что действующий президент США написал в Twitter-аккаунте о своей победе на выборах, однако в социальной сети сопроводили его публикацию специальной заглушкой, предупреждающей о возможной недостоверной информации. В соцсети Facebook отметили, что на платформе (а также в Instagram) публикации о выборах будут сопровождать уведомлениями о том, что подсчет голосов пока продолжается.