Байден получил необходимые для победы голоса выборщиков

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Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США.

Из 538 голосов кандидат от Демократической партии уже получил 302, Дональд Трамп – 232, тогда как для победы нужно набрать более 270 голосов.

Все штаты, где действующий президент оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа, пишет The New York Times.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.