Трамп пообещал "адскую битву" с Байденом за президентское кресло

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует "передавать" Белый дом своему преемнику Джо Байдену. Действующий американских глава пообещал "адскую битву" за президентский пост, сообщается на YouTube WJCL News.

Трамп поделился своими планами в ходе выступления в городе Далтон. "Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз – а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни", – заявил американский лидер.

Ожесточенная борьба, по его словам, будет, если члены Демократической партии "захватят" Сенат и Белый дом США.

3 ноября прошлого года в США состоялись выборы 46-го президента. Сейчас все еще идет подсчет голосов и разбирательства по итогам выборов. Как сообщали СМИ, Байдену удалось набрать нужное количество голосов выборщиков для победы. Дональд Трамп считает, что он победил на выборах и продолжает разбираться с итогами выборов.