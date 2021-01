Трамп приказал направить нацгвардию к зданию Конгресса из-за протестов

Президент США Дональд Трамп приказал направить военнослужащих Национальной гвардии к зданию американского Конгресса, где продолжаются беспорядки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими федеральными службами безопасности", – написала Макинэни в Twitter.

Она отметила призыв президента Трампа воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.

"Нет насилию! Мы – партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей", – попросил Трамп в своем Twitter-аккаунте.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!