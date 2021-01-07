Трамп приказал направить нацгвардию к зданию Конгресса из-за протестов

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Фото: AP/TASS/Julio Cortez
Президент США Дональд Трамп приказал направить военнослужащих Национальной гвардии к зданию американского Конгресса, где продолжаются беспорядки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими федеральными службами безопасности", – написала Макинэни в Twitter.
Она отметила призыв президента Трампа воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.
"Нет насилию! Мы – партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей", – попросил Трамп в своем Twitter-аккаунте.
I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021
Ранее протестующие сторонники Дональда Трампа прорвались через ограждение у Капитолия, в Вашингтоне. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и оружие нелетального воздействия. В результате пострадали несколько человек.
Позднее мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час. Ограничения ввели на период до 6:00 четверга, 7 января (14:00 по московскому времени).
Сторонники Трампа предприняли попытку попасть в Капитолий
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