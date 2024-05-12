Депутат Макаров: обсуждение налоговой реформы начнется в ГД 20 мая

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется в Госдуме 20 мая. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию распорядился сделать налоговую систему справедливой. Глава государства также поручил донастроить ее так, чтобы она обеспечивала выполнение всех функций страны.

"Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет", – сказал депутат.

Ранее исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы. Однако он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности об изменении системы.

До этого Михаил Мишустин сообщил, что налоговая реформа позволит сократить неравенство. По его словам, налоговая система призвана не только обеспечивать поступление ресурсов, которые используются для решения общенациональных и региональных вопросов. Он отметил, что налоговые изменения должны работать на благо людей.

