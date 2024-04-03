Мишустин объяснил необходимость налоговой реформы в РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Налоговая реформа в России позволит сократить неравенство. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, налоговая система призвана не только обеспечивать поступление ресурсов, которые используются для решения общенациональных и региональных вопросов.

"Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации", – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр уверен, что налоговые изменения должны в первую очередь работать на создание благоприятных условий для людей.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий налог на роскошь. Инициативу выдвинули депутаты "Справедливая Россия – За правду". Они аргументировали необходимость такой меры тем, что более 20 миллионов человек в РФ живут в состоянии глубокой нищеты.

