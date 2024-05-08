Силуанов: Минфин обсудит изменения в налоговой системе на следующей неделе

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Минфин РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы. Об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства Антон Силуанов.

"На следующей неделе будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом – все будет обсуждаться", – приводит его слова РИА Новости.

Силуанов не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности об изменении налоговой системы.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговая реформа позволит сократить неравенство. По его словам, налоговая система призвана не только обеспечивать поступление ресурсов, которые используются для решения общенациональных и региональных вопросов. Он отметил, что налоговые изменения должны работать на благо людей.

