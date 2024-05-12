12 мая, 15:14Происшествия
Три спасателя пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде
После этого поисково-спасательные работы были возобновлены. Так, для поиска людей под завалами спасатели регулярно объявляют минуту тишины.
"Нас кто-нибудь слышит?" – спросил один из спасателей.
При этом спасателям к текущему моменту удалось спасти 16 человек. Однако во время повторного обрушения конструкций три спасателя пострадали и получили травмы различной степени тяжести.
В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что сейчас производится эвакуация людей в пункты временного размещения. Под руководством регионального Минстроя началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности.