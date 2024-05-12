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12 мая, 15:14

Происшествия

Три спасателя пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели уже два раза приостанавливали поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде в связи с опасностью ракетного обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

После этого поисково-спасательные работы были возобновлены. Так, для поиска людей под завалами спасатели регулярно объявляют минуту тишины.

"Нас кто-нибудь слышит?" – спросил один из спасателей.

При этом спасателям к текущему моменту удалось спасти 16 человек. Однако во время повторного обрушения конструкций три спасателя пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 19. Их них 6 человек после оказания необходимой медпомощи отправились домой на амбулаторное лечение.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что сейчас производится эвакуация людей в пункты временного размещения. Под руководством регионального Минстроя началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности.

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