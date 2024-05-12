Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 19 человек

⠀⠀Примерно 19 человек, включая двоих детей, пострадали в результате обрушения жилого 10-этажного дома в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всех пострадавших доставили в больницы города. При этом 6 человек после оказания необходимой медпомощи отправились домой на амбулаторное лечение. На данный момент, как утверждает глава региона, ситуация с ранеными находится на контроле исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Если потребуется – все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. Погибшие пока не обнаружены", – уточнил он.

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Сейчас на месте происшествия работают бригады МЧС, а исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков находится на связи и постоянно мониторит ситуацию. Также министерство привело в готовность дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости.

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"В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы", – добавил Гладков.

На данный момент, как утверждает губернатор, производится эвакуация людей в пункты временного размещения. Под руководством регионального Минстроя началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности, уточнил он.

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Кроме того, Гладков заявил, что дополнительная помощь сил МЧС, полиции и самообороны не потребуется.

"Наоборот, излишнее количество людей на объекте может привести к повреждениям как в рамках частичного разрушения, так в случае повторного обстрела", – объяснил он.

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Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 17.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят эвакуацию всех жителей дома.

