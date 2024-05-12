Мурашко сообщил о 17 пострадавших при обрушении подъезда в доме в Белгороде

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Около 17 пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде отправлены в медучреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

В связи с этим Мурашко распорядился направить в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы специалистов медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, торакальных хирургов и нейрохирургов.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 13.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят эвакуацию всех жителей дома.

