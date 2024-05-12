Подъезд жилой многоэтажки рухнул в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Весь подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ", – объяснил он.

Гладков добавил, что уже выехал на место происшествия. Туда же выдвинулись все экстренные службы.

Число пострадавших при обрушении подъезда, по предварительным данным, составляет пять человек. Однако в оперативных службах сообщили ТАСС, что их количество может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди.

В экстренных службах "Интерфаксу" заявили, что в результате обрушения подъезда есть погибшие. Более того, спасатели ищут как минимум 10 человек на месте происшествия.

"По предварительным данным под завалами более 10 человек. Они находились дома по словам родственников, связи с людьми нет", – уточнили в экстренных службах.

При этом они не исключили угрозу обрушения соседних подъездов, поэтому сейчас проводится эвакуация всех жителей дома.

В пресс-службе СК РФ уже заявили, что займутся расследованием обстрела Белгорода со стороны ВСУ и примут меры по выявлению причастных к совершению этого преступления лиц.

Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина оказалась на улице и скончалась на месте от полученных травм. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

