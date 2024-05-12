Крыша попавшего под обстрел дома в Белгороде обрушилась на спасателей

Повторное обрушение конструкций произошло на месте происшествия в Белгороде, где рухнул подъезд 10-этажного жилого дома. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных служб, обрушился последний чердачный этаж с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы, которые, по предварительным данным, могли из-за повторного обрушения оказаться под завалам.

Однако, по информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

"Там могли быть жители, информация уточняется", – подчеркнули в оперативных службах.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 13.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят эвакуацию всех жителей дома.

